’Puliamo il mondo’, studenti volontari in spiaggia

La scuola primaria "Manzoni" dell’Istituto comprensivo del Comune di Mesola ha partecipato alla 32esima edizione di Puliamo il mondo, promosso dal Circolo Legambiente Delta del Po. Gli alunni delle classi terza, quarta e quinta, con le loro insegnanti, hanno partecipato al recupero di rifiuti spiaggiati sulla spiaggia libera al Lido degli Scacchi, in prossimità del Vascello D’oro. I cinquanta alunni hanno riempito dodici sacchi di rifiuti, raccolti lungo l’arenile ancora segnato dalle ultime mareggiate. "Il mare impetuoso – spiegano Marino Rizzati, Pierluigi Gentili e Meris Cati, tutor e soci del circolo Legambiente Delta del Po – aveva spinto fino alla base delle dune una grande quantità di plastica mescolata alle conchiglie ed al legname portato dalla corrente dei fiumi in piena della vicina Romagna".

Gli alunni hanno trovato di tutto: dalle calze per la coltivazione dei mitili agli utensili casalinghi. Tante le micro-plastiche rinvenute, tra tappi, bottiglie spezzate e blister in alluminio per le medicine. "Una giornata iniziata con la nebbia e terminata con un sole – concludono da Legambiente – che ha facilitato la raccolta dei rifiuti spiaggiati da parte degli studenti", impegnati nella pulizia dell’arenile che frequentano, liberando dai rifiuti il loro mondo. Il Comune di Mesola ha messo a disposizione i pulmini e le attrezzature per svolgere l’attività in sicurezza.