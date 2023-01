Pulizia boschi, droni e vasche Già iniziato il piano antincendi

COMACCHIO

Pulizia boschi, manutenzione strade rurali e forestali, approvvigionamento idrico, vasche mobili e droni. Sono questi gli interventi finanziati dalla Regione e partiti in queste settimane, per la prevenzione degli incendi boschivi. Per il basso ferrarese sono stati stanziati 267mila euro per interventi di pulizia su un’area di 27 ettari, otto chilometri di piste, oltre che per l’acquisto di una vasca mobile e di un drone per avvistare tempestivamente le prime fiamme e monitorare l’evolversi degli incendi. Le opere saranno gestite dall’Ente Parco Delta del Po. "Purtroppo – commenta l’assessore regionale alle Forestazioni, parchi e programmazione territoriale, Barbara Lori - ci troviamo a dover fare i conti con estati sempre più calde e segnate dalla siccità che accrescono il rischio di incendi boschivi. Un’emergenza di fronte alla quale dobbiamo rafforzare il nostro impegno contro il cambiamento climatico e, allo stesso tempo, mettere in campo azioni puntuali e mirate che puntino sulla prevenzione, l’adattamento e la mitigazione. Siamo alla fase operativa di un lavoro, avviato un anno fa, che ha visto impegnato in prima linea il servizio Forestazione regionale, nel ruolo di coordinamento, in concertazione coi comuni dei territori interessati. A questo si aggiunge la condivisione del progetto complessivo da parte di protezione civile, carabinieri forestali e vigili del fuoco. Non solo: sempre nell’ottica della prevenzione, abbiamo varato questa estate il nuovo Piano regionale contro gli incendi boschivi che analizza il rischio di incendio in ciascuna zona del territorio regionale, fissa le strategie di controllo e prevenzione e indica le modalità di spegnimento".

v.f.