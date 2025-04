Pulizia delle strade, c’è l’accordo con Clara

Il Comune di Bondeno ha siglato un accordo con la società Clara Spa per la gestione in economia del servizio di pulizia e spazzamento manuale di strade e aree pubbliche per l’anno in corso con opzione di proroga per un ulteriore anno. Una delibera di giunta ha approvato l’accordo, che prevede una spesa annua di 80.000,00 euro, invariata rispetto agli anni precedenti. Questa cifra copre i costi diretti e indiretti del personale, i costi generali, i costi per l’attivazione dei tirocini, le spese per l’acquisto di beni di consumo e le spese di gestione e manutenzione dei mezzi. L’accordo stabilisce che Clara Spa trasferirà al Comune di Bondeno le somme corrispondenti al servizio, attraverso la riscossione della Tari 2025-2026. La delibera precisa che non si tratta di una prestazione di servizi per conto di Clara Spa, ma di una gestione in economia da parte del Comune di Bondeno. Clara SpA è la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in 19 Comuni della provincia di Ferrara. Avviato nel maggio 2015, il processo di fusione si è completato il 24 marzo 2017, con avvio dell’operatività nei territori di competenza dal 1° giugno 2017. Terza società, per dimensioni, in Emilia-Romagna, Clara s.p.a. è affidataria del servizio di gestione rifiuti in un bacino d’utenza che conta 120.000 utenze domestiche e 13.500 non domestiche, su un territorio di quasi 2.000 chilometri quadrati in cui vivono circa 200.000 persone. I molteplici anni di attività, la conoscenza dettagliata delle necessità e delle esigenze del territorio e dei suoi abitanti e l’esperienza maturata, caratterizzano Clara s.p.a. come un’azienda specializzata e responsabile, il cui impegno è rivolto al progressivo miglioramento del proprio operato.