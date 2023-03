Pulizia straordinaria dei portici del centro

Inizia questa settimana una pulizia straordinaria e accurata dei portici del centro cittadino di Cento, in vista dell’arrivo della bella stagione. Tale servizio di pulizia, a cura di Clara attraverso la ditta specializzata del settore, riguarderà le vie: Corso Guercino, Via Matteotti fino intersezione con Ugo Bassi, Via Provenzali fino all’intersezione con Via Cremonino comprese le due gallerie, Via Donati, Via Cremonino, Via Malagodi e una porzione di Via Campagnoli con portico. Gli interventi prevedono diverse operazioni: deragnatura, pulizia pavimentazione porticati (con preparazione aree di lavoro e posizionamento cartellonistica di sicurezza, rimozione manuale delle gomme da masticare, spazzatura manuale della pavimentazione; lavaggio delle pavimentazioni con macchinario lava–asciuga e ausilio di appositi detergenti sgrassanti, finiture con lavaggi manuali nei punti ove il macchinario non riesce ad agire come negli angoli); pulizia di fondo della pavimentazione alla base delle colonne annerite e lavaggio della pavimentazione adiacente, infine lavaggio dei paletti dei cestini rimossi recentemente per la riverniciatura straordinaria. Saranno eseguiti a step e, nella giornata del giovedì, verranno effettuati nelle vie non interessate al mercato settimanale.

l.g.