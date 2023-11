Pulizie e prodotti, il punto con gli esperti

Quale prodotto è meglio utilizzare per fare le pulizie in casa? E se si usano due prodotti contemporaneamente in quali rischi si può incorrere? Sono tutte domande alle quali potranno rispondere gli esperti dell’autority locale che fa capo al Dipartimento di Sanità pubblica ‘Reach–Clp’ nell’incontro aperto al pubblico che si terrà oggi pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, nell’aula Leoniceno che si trova all’interno della Casa di comunità della cittadella San Rocco, Corso Giovecca 203. Gli esperti del nucleo ispettivo controlli ‘Reach-Clp’ spiegheranno l’impiego corretto dei prodotti, specie tra le mura domestiche, affinché sia salvaguardata la salute e non si vada incontro a dei rischi.

L’incontro è gratuito ed è aperto alla cittadinanza.