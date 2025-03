Puntata di ’Geo’ girata a Ferrara: "Una bella vetrina per la città"

Geo ottiene l’11,8% di share e 1 milione 269 mila spettatori durante la puntata dedicata anche alla città estense, con “Ferrara, gente del Po”, documentario dedicato alle terre ferraresi che è andato in onda per la prima volta in tv durante lo storico programma di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

Il documentario, diretto dal regista Gioacchino Castiglione, ha offerto uno sguardo autentico sulla vita e le tradizioni della città e del suo territorio.

"Un ottimo risultato – ha detto il sindaco Alan Fabbri – frutto della popolarità del programma di Rai3 Geo e del lavoro del regista Gioacchino Castiglione, che si era fin da subito appassionato alla storia e alle tradizioni di Ferrara. Questo documentario contribuisce a far conoscere e scoprire a livello nazionale la bellezza delle nostre terre".