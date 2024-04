"Punto a una Ferrara capitale della cultura"

Diletta D’Andrea, consigliere di Forza Italia, ci può fare un bilancio di questi anni?

"Ho visto come, nonostante gli eventi avversi come la pandemia e la crisi energetica, questa amministrazione è riuscita a realizzare la gran parte degli obiettivi di mandato e Ferrara ha scoperto una nuova vitalità. È stata fatta una grande pianificazione a tutti i livelli, dalle proposte culturali, ai regolamenti, dagli eventi alle politiche sociali; tutto costruito in un’interlocuzione continua con i rappresentanti delle associazioni e di tutto il territorio. Questa amministrazione, come mai accaduto in precedenza, ha sostenuto centinaia di piccole imprese, il cui saldo, stando ai dati della Camera di Commercio, nel 2023 è tornato positivo. Sul tema della cultura, mi piacerebbe vedere Ferrara capitale europea nel 2033, come proposto in passato da Vittorio Sgarbi".

Quali aspettative elettorali per Forza Italia a Ferrara?

"Forza Italia è un partito dato dai sondaggi in crescita, è al governo e sarà l’unico che con certezza sarà alla guida dell’Europa nel PPE, quindi certamente rappresenta un importante collegamento tra Ferrara, Bruxelles e Roma. Votare Forza Italia è fondamentale anche per le prospettive di lungo periodo della nostra città, come abbiamo potuto constatare con la presenza dei nostri ministri, sottosegretari e parlamentari, che sono venuti a Ferrara proprio per confrontarsi sullo sviluppo del nostro territorio".

Quale sarà l’apporto alla coalizione?

"Forza Italia in questi 5 anni di attività consiliare ha rappresentato un punto di equilibrio e moderazione, mantenendo costante il proprio sostegno al sindaco e alla giunta. Per il futuro proseguiremo su questa linea, portando avanti le istanze delle imprese, della famiglia e del terzo settore, in un’ottica sussidiaria che è quella che più corrisponde ai nostri ideali".

Se eletta, quali saranno i suoi principali progetti?

"Mi piacerebbe continuare a lavorare affinché i giovani presenti sul territorio vi rimangano, è necessario creare opportunità di sviluppo e per questo ritengo fondamentale un lavoro sinergico tra l’amministrazione, l’Università e tutti gli interlocutori economici del territorio. Il Ferrara diplomatic day, organizzato da Sipro, è stato un’importante occasione in tal senso. In questi anni è stato promosso anche un bando, insieme all’Università, a favore delle start-up che consentirà l’avvio di nuove imprese nell’ambito universitario. Ci impegneremo affinché la città, dopo essere rinata, possa continuare a crescere e ad essere sempre più attrattiva".