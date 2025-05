’Punto Digitale facile’ a Tamara

Giovedì dalle 15 alle 17.30, al Centro Sociale Ricreativo Culturale Tamarese (situato in piazza XX Settembre 10 a Tamara) si terrà un nuovo appuntamento con il Punto Digitale Facile. L’importante servizio è volto ad aiutare la cittadinanza ad acquisire maggior dimestichezza con le tecnologie e i servizi online di uso comune. Durante l’incontro, un operatore esperto fornirà assistenza personalizzata, adattando le spiegazioni al livello di competenza e alle esigenze specifiche di ciascun partecipante. Tra le attività previste, il supporto nella creazione e nell’uso dell’identità digitale Spid, l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico per la prenotazione di visite mediche, autocertificazioni e cambio medico, l’impiego di PagoPA, stampa di certificati tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr). Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 344-3445535.