Punto digitale facile, un aiuto per gli anziani al centro sociale

Torna a Tamara il ’Punto digitale facile’: il servizio di facilitazione digitale sarà ospitato nei locali del Centro sociale ricreativo culturale tamarese domani dalle 15 alle 17.30. L’appuntamento, organizzato grazie ad Ancescao e al Csrc, è gratuito e offre a tutti i cittadini una assistenza personalizzata per accompagnarli nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, partendo dalle esigenze specifiche e dalle competenze di partenza.

Un operatore esperto spiegherà passo passo, ad esempio, come attivare la propria identità digitale spid, come prenotare una visita specialistica e gestire il fascicolo sanitario elettronico, come utilizzare PagoPA, come stampare un certificato tramite Anpr, come comprare biglietti del treno e dell’autobus on-line, verificare lo stato dei permessi di soggiorno e molte altre funzioni di utilità quotidiana. Per prenotazioni 344 3445535.