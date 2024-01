Punto nascita, Basso:: "Senza personale è difficile"

CENTO

Ieri è tornata a Cento l’eurodeputata Alessandra Basso (Lega) che insieme a Luca Cardi ha chiesto a sorpresa di poter vedere lo stato dell’ospedale e soprattutto del punto nascita. "Siamo venuti per fare un’ispezione e capire come siamo messi su questo problema, accolti con disponibilità dal personale dell’ospedale e facendoci visitare tutto il nosocomio mostrando i tanti lavori di adeguamento che dovrebbero durare 2 anni – dice la Basso – ci hanno detto che l’assistenza pre e post parto è garantita ma manca il punto nascita, dirottando su altre strutture. Ci chiediamo se in futuro ci sarà ancora. Ho sentito il Comitato nazionale del percorso nascita del Ministero che dovrebbe nei prossimi giorni dare la deroga alla chiusura fino a dicembre. Ma la sensazione è che forse non riaprirà mai più. E bisogna avere il coraggio di dirlo". Il riferimento è alla Regione e al Comune aggiungendo anche che "i cittadini hanno dato un segnale forte nel chiedere le dimissioni dell’assessore comunale alla sanità se ritengono non abbia fatto tutto quanto in suo potere". E torna sul punto nascita. "Ci hanno detto che il problema è la carenza di personale e mi chiedo cosa sia stato fatto per cercare di porre rimedio – prosegue – anche l’amministrazione comunale centese avrebbe potuto fare come Mirandola che aveva fatto un bando per erogare contributi abitativi per invogliare l’arrivo e la permanenza di personale sanitario. Qui tutti i tentativi per risolvere la situazione non sono stati fatti. Si parla sempre di proroghe ma non hanno prospettato soluzioni stabili e si fa anche ‘scaricabarile’". Ed è il segretario centese del Carroccio a alzare il tono. "Dispiace vedere che Pedaci scarica la colpa sul governo nazionale mentre doveva prendere un impegno serio per tutelare i servizi ospedalieri per i cittadini – aggiunge Cardi - L’auspicio è che il Comune ci affianchi in questa battaglia perché il punto nascita possa tornare operativo e che la Regione risponda a proposito del nostro progetto di creazione della Casa della Maternità. Finora abbiamo solo sentito una lista di motivazioni per cui il punto nascita doveva essere chiuso ma non c’è mai stata un’idea del centrosinistra per tenerlo aperto, che è la volontà chiara dei 7000 cittadini che hanno firmato la nostra petizione arrivata in Regione". Ed è la Basso a chiudere. "Ho visto le 2 sale parto: una sembrava non venisse usata da molto tempo e nell’altra c’era roba accatastata – conclude - Ci sono i macchinari ma la sensazione è che sia roba che stanno lasciando lì e che tengono forse per quelle eccezionalissime emergenze, come ultima spiaggia. Altrimenti mi hanno detto che le pazienti vengono trasportate via anche prevedendo l’uso dell’elisoccorso".

Laura Guerra