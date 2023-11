"Punto Nascita ormai sospeso da mesi". La Lega punta il dito

"La giunta Accorsi faccia sapere quale futuro attende il Punto Nascita di Cento, sospeso dallo scorso giugno fino al 31 dicembre di quest’anno, e se e come si stia muovendo per sollecitarne la riapertura, anche alla luce della proroga dello stato di emergenza sisma 2012 fino al 31122024, concessa dal Governo, che ha permesso negli scorsi anni di derogare dalla quota dei 500 parti annuali e mantenere in funzione il servizio", il segretario comunale della Lega Luca Cardi e il consigliere comunale Alex Melloni hanno posto la questione in un’interrogazione.