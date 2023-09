Punto nascite a Cento. La ’guerra’ delle foto

CENTO

Dopo le accuse del Pd di foto fake della sala parto dell’ospedale di Cento, il portavoce del gruppo Cittadini uniti in soccorso al pronto soccorso ha reso pubbliche altre fotografie parlando di ‘sala parto magazzino’ e a rispondere è stata Ausl mostrando altri scatti che dicono riferirsi ad altre due sale parto pronte per essere utilizzate. "Mentre la politica, dopo mesi di silenzi, ricomincia con le solite sterili polemiche e reciproche accuse per coprire le proprie responsabilità sull’ospedale e in particolare allo slittamento a fine anno della sospensione del Punto nascite – scrive il portavoce Marco Gallerani - noi mostriamo foto di come sono ora le varie stanze della zona Parto, a pochi giorni da quella che sarebbe dovuta essere la riapertura del punto nascite: sala travaglio e le stanze dove si partoriva sono diventate un magazzino di strumentazioni, mobilio e cianfrusaglie varie. Persino una tagliola scoperta nel muro. Per non parlare di ciò che è invece stato trasferito a Cona. Perché ora si può partorire solo lì, una decisione presa dalla politica regionale, con la complicità della Ausl ferrarese e la copertura delle varie amministrazioni comunali compiacenti". A rispondere, mostrando altri scatti è l’Azienda sanitaria ferrarese.

"In merito alle fotografie della sala travaglio dell’ospedale di Cento che si stanno strumentalmente facendo girare, l’Azienda non può esimersi dal precisare quanto segue – rispondono - Il punto nascita di Cento è costituito da due sale parto e da un locale attiguo utilizzato come stanza per travaglio. Le due sale parto sono nelle stesse condizioni in cui erano nel momento in cui si è stati costretti a sospenderne l’attività, come dimostrano le nostre fotografie fornite. Nel terzo locale sono stati collocati alcuni materiali facilmente rimuovibili, tanto che per ripristinarlo all’uso precedente sono sufficienti 24 ore per spostare i materiali stessi e per effettuare una sanificazione. Dunque in qualunque momento si ripresentino le condizioni per riaprirlo, il punto nascita sarebbe pronto in tempi rapidissimi e sono del tutto destituite di fondamento illazioni secondo le quali le foto dimostrerebbero il contrario. E’ palese l’intento strumentale e mistificatorio di questa operazione che, ancora una volta, va a discapito proprio all’ospedale di Cento". E oggi alle 18.30 in sala del consiglio la seduta pubblica della Commissione sull’ospedale, accettando la richiesta che era stata fatta da Marco Gallerani. "Lo streaming sarà attivo per seguire la commissione – dice il presidente Marco Pettazzoni - Questo per garantire la massima trasparenza dei lavori e dare la possibilità a tutti di essere informati rispetto alla situazione Ps e punto nascite che sono gli ambiti di cui si occupa la commissione".

Laura Guerra