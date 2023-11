Punto nascite, Castaldini all’attacco: "Fatevi raccontare tutta la verità"

"Vi accompagnerò in questo percorso che sarà difficile. Vi starò a fianco nella raccolta firme che avete fatto. Ci aspettano sfide importanti. Serve la vostra voce. Le firme sono l’inizio. Deve esserci un’interlocuzione che sia costante". Valentina Castaldini, consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia in Regione invoca una sanità pubblica ma trasparente: "Eppure – dice – ci troviamo a combattere per tenere aperto un pronto soccorso e per aver servizi che abbiamo sempre avuto. Questa giunta regionale ha la responsabilità di non volerci mostrare tutto quello che non sta andando". L’occasione è stato l’incontro organizzato ieri da Forza Italia, al Teatro Borselli di via Cremonino a Cento sul tema ‘Sanità Emilia-Romagna: un modello? Quale futuro per l’ospedale Santissima Annunziato di Cento?’".

Da qui la scelta di vederci chiaro, di entrare nei bilanci, di svelare la realtà: "Molti di voi si trovano a prenotare visite sentendosi rispondere che le agende sono chiuse – ha spiegato la Castaldini –. E’ un escamotage che usano. Tutte le visite che ho monitorato in provincia di Ferrara sono sempre al 100% . Non c’è nulla sotto la risposta entro i 6 mesi. Eppure non si può prenotare e ci stanno raccontando una fotografia che non c’è". L’appello: "Si entra in un periodo elettorale – ha insistito la capogruppo di FI – e può portare al dialogo a dei ripensamenti. Dobbiamo chiedere con insistenza. Fatevi raccontare tutta la verità. Che non si prenda in giro il cittadino fino al 2025". Tante le domande dal pubblico, impegnato a capire cosa ne sarà del punto nascite: "Non vorremmo che sparissero i numeri finali del codice fiscale nostro e dei nostri figli – ha detto Stefano Gallerani – che indicano il comune di nascita".

"Il punto nascite temo che purtroppo abbia una storia già ben definita – ha ribattuto Valentina Castaldini –. Puntiamo sul coinvolgimento di tutta l’opposizione. L’unità delle forze e il dialogo incessante sulla salute, fanno usare bene intelligenza ed esperienza bene. Dobbiamo incontrarci spesso e parlarvi". "Rassegnazione mai – ha sottolineato Fausto Pareschi, coordinatore comunale FI di Cento –. Le firme sono l’inizio".

"Un pubblico ampio come quello di stasera che tiene al suo territorio dimostra che i cittadini hanno voglia di far sentire la loro voce – ha sottolineato Mattia Nanetti, coordinatore FI giovani della provincia di Ferrara. Viviamo in una regione dove ci hanno fatto credere che la sanità sia la migliore d’Italia ma abbiamo storie di attese lunghe mesi, anni. Dobbiamo far capire tutto ciò che non va bene e che in un paese come l’Italia la sanità deve funzionare". Al sindaco Edoardo Accorsi una responsabilità e l’affondo: "Teme per la sua rielezione – ha incalzato la Castaldini –. Capisco quando uno è legato alla politica ma c’è un livello dove si deve essere disposti a lasciare un pezzo del proprio potere per il bene dei propri cittadini".

Claudia Fortini