"Punto nascite, c’era una deroga per tenerlo aperto"

Oggi a Cento, più precisamente all’Ospedale SS.Ma Annunziata, arriva l’assessore regionale alle politiche per la salute Massimo Fabi, accompagnato dal sindaco Edoardo Accorsi in quella visita che il primo cittadino aveva annunciato dopo le dichiarazioni del vertice regionale che decretava la chiusura del Punto Nascita. Argomento che ieri è stato al centro dell’incontro nella sede di Fratelli d’Italia, dove i tre esponenti Alessandro Guaraldi, Francesca Caldarone e Marco Pettazzoni, non le hanno di certo mandate a dire. "E’ giusto dire ciò che è successo nell’incontro tra i membri della commissione comunale speciale ospedale e l’assessore regionale – apre Guaraldi – Alla fine del ciclo di domande che avevamo preparato come Commissione, sono dovuto reintervenire io perché le risposte non erano state date. Secondo i nostri rappresentanti regionali e provinciali il punto nascita non è un servizio. Testuali parole. Ho poi chiesto se dunque sia più sicuro partorire in un luogo sotto le 500 nascite o fare 80 km per arrivare a Cona. La direttrice generale mi ha risposto che forse io, che sono un uomo, non sapevo che un travaglio può durare addirittura 19 ore. Io, uomo, so che può essere anche di soli 25 minuti. Sentire quelle parole da una donna mi ha sconcertato".

E prosegue. "Ci hanno detto che il punto nascita aveva un costo molto elevato – aggiunge –, quei soldi dunque ora dove vanno a finire? Ci è stata data una risposta evasiva, dicendo che ci saranno investimenti su nosocomio". Poi la parola a Pettazzoni, che ha fatto una cronistoria di quanto successo dal 2018, quando era consigliere regionale, e la sua lotta per tenere aperto il servizio, ma anche la continua richiesta al sindaco di fissare un incontro con l’assessore, attuata solo pochi giorni fa.

"C’era una deroga ministeriale per tenere aperto il punto nascita centese sotto i 500 parti. E’ stata la Regione, che nonostante la deroga del Governo, ha deciso di chiudere. Erano anche stati fatti recenti investimenti economici, le competenze dei professionisti c’erano, così come un bacino di 1200 nascite. Noi non ci arrendiamo".

E Caldarone sottolinea la coesione del loro gruppo, accusando invece l’amministrazione locale e il Pd di aver danneggiato la città. Si dice determinata a lavorare per un futuro migliore per Cento e conclude attaccando l’amministrazione, dicendo che hanno sacrificato i servizi senza ottenere nulla in cambio e criticando specificamente l’assessore alla sanità, accusandolo di aver tradito i cittadini.

Laura Guerra