"Punto nascite chiuso perché senza personale"

"Siamo alla vergogna". E’ così che commenta Marco Gallerani, portavoce del gruppo Cittadini Uniti in Soccorso al Pronto Soccorso di Cento, dopo le dichiarazioni dell’assessore comunale alla sanità Mario Pedaci. "Spostare la responsabilità della sospensione/chiusura del Punto nascite di Cento al Ministero della Salute, è semplicemente vergognoso – tuona - Dopo aver smarrito gran parte del personale ostetrico, ci si copre dietro la possibile proroga dell’emergenza sisma 2012 che darebbe la possibilità teorica al Ministero della Salute di confermare la deroga al numero minimo di parti/anno". E domanda. "E se questa deroga arrivasse – prosegue - illustre assessore Pedaci, con quale personale sanitario si riattiverebbe il Punto nascite, dopo che nella relazione dell’assessore regionale Donini, che ha accompagnato le 7mila firme dei cittadini, si è sancito che il Punto nascite è stato sospeso proprio per la difficoltà a reperire personale sanitario di quel settore? Si smetta di prendere in giro i cittadini. Smettetela e se non siete in grado di gestire la situazione, andatevene a casa". Nei giorni scorsi, l’ospedale di Cento era rrivato in commissione regionale dopo 9 mesi dal deposito delle 7000 firme raccolte dalle forze politiche locali di Fratelli d’Italia, Lega, Avanti Cento e Forza Italia mentre sono ancora nel cassetto quelle raccolte dal movimento cittadino promosso da Orgoglio Centese. La raccolta firme per il nosocomio di Cento era arrivata in commissione Politiche per la Salute per chiedere il mantenimento dei Servizi Sanitari.

l.g.