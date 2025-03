"Punto Nascite, chiusura assurda. Ci sono i numeri per continuare"

"Nell’apprendere dal comunicato congiunto, l’esito dell’incontro tenutosi in Regione l’11 marzo, tra i rappresentanti comunali centesi con l’Assessore regionale alla Salute Massimo Fabi e la neo dirigente sanitaria di Ferrara Nicoletta Natalini, c’è da rimanere esterrefatti". Sono le parole di Marco Gallerani del gruppo Cittadini in Soccorso del Pronto Soccorso. "Un atto di una gravità inaudita, come la chiusura definitiva del Punto nascite di Cento, passa come un dettaglio superficiale - tuona - Un danno che recherà enormi disagi ad un intero territorio, bilanciato con l’attivazione di qualche letto ospedaliero, tra l’altro, già effettuata da tempo. Una narrazione edulcorata atta solo a scaricare oggettive responsabilità e colpe politiche lapalissiane. Una presa in giro assoluta, con motivazioni palesemente strumentali che non tengono volutamente conto della realtà dei fatti, ossia, che le nascite certificate nel territorio centese e limitrofo, possibile bacino d’utenza del S.S. Annunziata, nel 2023 sono state ben 1121". E tuona. "Perché ignorare questo dato che permetterebbe al Punto nascite centese di riaprire, se non per una scelta politica regionale? - dice - Siamo la grande Regione settentrionale con meno Punti nascite: solo 18. Prima, affermano che si sospendono i parti a Cento per mancanza di personale, ora, dopo aver tenuto chiuso per quasi 2 anni, la Regione dichiara che il Punto nascite non sarà riaperto per il calo delle nascite, malgrado i dati sopra riportati. Siamo alla irresponsabilità totale che diventa dramma". Ma non si arrendono: "Continueremo, comunque, a rimanere attenti e a informare su quanto avviene al SS. Annunziata, valutando anche azioni pubbliche, nella certezza di compiere quel servizio alla comunità che purtroppo chi dovrebbe farlo, non fa". Parla di "fallimento della Regione PD e dell’amministrazione Accorsi" anche Francesca Caldarone, capogruppo di Fratelli d’Italia. "Ci hanno raccontato che la chiusura era inevitabile, una questione di sicurezza e numeri, ma la realtà è un’altra: in altre zone, in condizioni simili, i punti nascita sono stati mantenuti aperti, perché a Cento no? Semplice: perché questa amministrazione e la Regione non considerano il nostro territorio una priorità". E la risposta di Orgoglio Centese. "Se la linea di Fratelli d’Italia è quella della Caldarone, con attacchi duri e richieste continue di dimissioni, come mai, di fronte all’assessore regionale, la posizione è stata quella della comprensione e del pacifico confronto del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Provincia Alessandro Guaraldi? - contrattaccano - Se davvero la chiusura del punto nascite poteva essere evitata, come mai non ha avanzato questa posizione?".

Laura Guerra