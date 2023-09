"Punto nascite e disservizi a Cento: l'Ausl non conta i posti letto"

CENTO

"Vogliamo informare i cittadini che le firme a favore dell’ospedale raccolte per iniziativa di Avanti Cento, Lega, FdI e Forza Italia (nella foto il banchetto) saranno discusse in consiglio regionale nel mese di ottobre, a riprova forza della iniziativa attuata e del nostra volontà di far sentire la voce dei cittadini a tutti i livelli istituzionali". A dare l’annuncio è Beatrice Cremonini, capogruppo di Avanti Cento con l’obiettivo di ‘continuare a tenere alta l’attenzione sull’ospedale a difesa del diritto alla salute di cittadini e servizi’. E torna sulla riunione della Commissione. "Non condividiamo il voto favorevole del sindaco al bilancio consultivo 2023 dell’Ausl– dice – Ci saremmo aspettati un voto di contrarietà o astensione per inviare un messaggio politico alla Regione, che però vede bene dal contraddire. E se il punto nascita difficilmente riaprirà a gennaio, ci preoccupano i disservizi ad altri reparti, portati alla luce da Avanti Cento e confermati dai primari: gestanti che vengono inviate in ambulanza a Cona, un urologo solo 3 volte a settimana con urgenze a Lagosanto, in chirurgia l’Ausl conferma che verranno fatti solo piccoli interventi temendo altra riduzione dei letti e in lungo degenza non saranno ripristinati i 27 posti presenti sino metà 2022". E pone la riflessione. "Il vecchio punto nascita è in ristrutturazione con lavori a rilento e il nuovo è chiuso e adibito a day hospital – conclude – C’è poca coerenza: se con meno nati dicono rischia la chiusura il punto nascita, con l’invecchiamento sarebbe necessario aumentare i posti di lungo degenza e i servizi, cosa non in previsione". "Per urologia si sta attuando ogni modalità di reclutamento – replica l’Ausl – per chirurgia non sono in programma ipotesi di depotenziamento, riduzione letti ma valorizzazione delle diverse professionalità. Idem per la Lungodegenza. Precisiamo che per ogni servizio il numero dei letti necessari è determinato in base a parametri nazionali e dalle direzioni delle aziende sanitarie. Il recente DM 77 contempla l’implementazione di una medicina del territorio rispondente ai bisogni dei cittadini con servizi contraddistinti da prossimità e domiciliarità. La qualità dei servizi di un ospedale sarà dunque sempre meno legata al numero di posti letto bensì alle performance cliniche e alla qualità professionale".