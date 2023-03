Punto nascite, in Commissione sforzo bipartisan di tutti i partiti

Con la seduta della Commisisone comunale III, riconvocata dopo pochi giorni dalla precedente, amministrazione e consiglieri hanno lavorato sulla bozza congiunta da presentare in consiglio comunale, come atto unitario per cercare di salvaguadare il più possibile il Punto Nascite centese dalla chiusura chiesta ad ottobre dalla Commissione consultiva regionale a causa del basso numero di parti, nel 2022 solo 197, a fronte del limite imposto dal Ministero di 500. Nella precedente riunione della commissione, il sindaco Edoardo Accorsi aveva chiesto unità di intenti per un argomento "che va oltre i colori politici, dove non si devono mettere bandierine ma fare solo il bene del territorio".

Con il documento che sarà all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, dunque, si impegna il sindaco, la giunta e tutte le forze politiche rappresentate, a farsi promotori presso tutte le sedi istituzionali competenti in favore dell’accoglimento della richiesta di proroga del Punto Nascita di Cento già presentata dalla Regione Emilia-Romagna al Ministero della Salute affinché questo prezioso servizio possa restare sul territorio con gli standard operativi, tecnologici e di sicurezza previsti. Punto nascite che, è stato sottolineato anche la volta scorsa, è ancora aperto grazie alla proroga dell’emergenza sisma 2012 nella quale il comune di Cento si trova ancora, e ciò che potrebbe fare la differenza nell’alzare i numeri dei parti al Santissima Annunziata è la posizione geografica baricentrica del servizio, potendo potenzialmente intercettare donne non solo dai comuni limitrofi ma da ben tre province. Certo, sarà da lavorare anche sul difficile reperimento di personale sanitario.