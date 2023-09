Punto nascite, l’affondo del Pd:: "Sapevamo già fosse sotto soglia"

CENTO

Botta e risposta tra maggioranza, opposizione e Comitato Cittadini dopo la commissione sull’ospedale con l’Ausl. "Per quanto riguarda il punto nascita è stato ribadito quello che tutti sapevano e cioè che la normativa nazionale prevede una soglia di 500 parti all’ anno per giustificare la funzionalità di un punto nascita, che Cento dal 2015 è sotto soglia aperto solo per la deroga sisma che scadrà a dicembre ma che sono garantiti i servizi di assistenza e diagnostica e ginecologia – dice la nota congiunta di maggioranza - Sul pronto soccorso sono arrivate le rassicurazioni che ci attendevamo e investimenti per l’ammodernamento strutturale e l’acquisto di attrezzature e nuovi servizi ospedalieri. E’ necessario proseguire questo lavoro corale, senza inutili contrapposizioni, evitando di alimentare polemiche". Parla di ‘sentenza annunciata per il punto nascita’ il consigliere regionale Fabio Bergamini della Lega. "Scarsa programmazione e assenza di personale – dice – ci chiediamo perché la Regione non abbia mai risposto al nostro appello, che rinnovo, che riguarda un tavolo di lavoro per arrivare ad una ’Casa della Maternità’ a Cento. Siamo ancora aperti al dialogo. I nostri timori sulla sopravvivenza del punto nascite erano fondati, anche quando qualcuno ci ha additati come allarmisti". E la voce dei Cittadini uniti in soccorso al pronto soccorso di Cento.

"Tra gli interventi dei primari, autoassolutori, da quello di ostetricia abbiamo appreso che il calo di parti è dovuto esclusivamente al calo di nascite in Italia e non che alle gravide venisse evidenziato che a Cento non c’era la neonatologia – scrive il portavoce Marco Gallerani - poi le domande dei soli consiglieri di opposizione, mentre quelli di maggioranza sono stati zitti, votati per affrontare i problemi e non sfuggirli. La bella notizia è stata invece che il pronto soccorso rimarrà tale e non sarà declassato e questo ci riempie di orgoglio per la battaglia che abbiamo intrapreso alcuni mesi fa in sua difesa, con la manifestazione di aprile e le conferenze stampa. E infine l’Ausl ai veri colpevoli di tutto sto caos: i cittadini che hanno portato alla luce il calo di prestazioni di urologia, ortopedia e 7 mesi di chiusura del punto nascite. Tutte questioni che mettono in cattiva luce l’ospedale di Cento e che sarebbe bene, secondo loro, non saltassero fuori. Continueremo a portare alla luce tutto ciò che non farà dell’ospedale di Cento una struttura sanitaria strategica".