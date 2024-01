Punto nascite, Pedaci:: "Il Ministero dia risposte"

CENTO

Dopo la Commissione sanità di martedì in Regione, sull’ospedale di Cento ma soprattutto sul proseguo della sospensione del punto nascita centese, interviene anche l’amministrazione comunale che torna sullo spiraglio legato all’emergenza sisma, una delle variabili che potrebbe permettere la non chiusura definitiva, se non fosse che la stessa direzione sanitaria parla di impossibilità a causa della mancanza di personale. E si appella al Ministero della Sanità che però non si è ancora pronunciato, ad un anno dalla richiesta della Regione. "La proroga dell’emergenza sisma 2012 ha efficacia anche sul nostro territorio e dà la possibilità teorica al Ministero della Salute di confermare la deroga al numero minimo di parti/anno – spiega l’assessore Pedaci - Questo consentirebbe, unitamente al reperimento del personale sanitario necessario, la riapertura del nostro Punto Nascita. Ad oggi, queste due condizioni non si sono verificate e l’Azienda USL ha quindi prorogato di altri sei mesi la chiusura temporanea del servizio". Confermando dunque la difficoltà nonostante l’eventuale proroga. "L’amministrazione comunale insieme alla Regione Emilia Romagna, di concerto con l’Azienda USL, continueranno a svolgere la propria azione affinché il punto nascita possa riaprire, ovviamente nel rispetto dei criteri di sicurezza ed affidabilità – dice - Speriamo che il Governo centrale fornisca le necessarie politiche e risorse economiche indispensabili non solo al nostro ospedale, ma alla Sanità Pubblica della nostra Regione e del nostro Paese".

Intanto, anche durante la Commissione regionale, si è dibattuto su due grandi temi e cioè, tralasciando il calo demografico che porta il punto nascite centesi dai 676 nati del 2011 ai 197 del 2022 e i soli 75 del 2023 (chiuso però da giugno), c’è stato il focus sulla perdita di personale e, politicamente, sul dibattito legato al silenzio del Ministero, facendo anche sapere che la Commissione consultiva tecnico – scientifica sul percorso nascita della Regione , il 19 ottobre ’22 si era espressa contraria rispetto alla richiesta di deroga di sospensione del punto nascita centese dopo il 31 dicembre 2022. In Commissione, lo stesso tecnico regionale Mattia Altini ha evidenziato la mancata risposta ministeriale così come la consigliera Pd Marcella Zappaterra che puta il dito verso il Governo. "Sul punto nascita, con responsabilità dobbiamo tener conto della bassa natalità ma anche della sicurezza delle partorienti – ha detto – ma riteniamo di non impoverire il territorio e per questo un anno fa abbiamo chiesto al Ministero la deroga alla chiusura. Ma il Governo non ha ancora risposto e vorrei si assumesse la sua responsabilità. Non è la Regione che può risolvere la carenza di medici".

Laura Guerra