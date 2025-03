Punto nascite, riapertura lontana: "In Cardiologia nuovi posti letto"

Nessuna possibilità che venga riaperto il punto nascite, ma il pronto soccorso resta un punto di riferimento e, del resto, sono previsti importanti investimenti sull’ospedale. Sono soltanto alcune delle novità emerse dal summit di ieri in Regione. La delegazione della Commissione Speciale Ospedale ha incontrato nella giornata di ieri l’Assessore regionale alla sanità Massimo Fabi e la dottoressa Nicoletta Natalini, direttore generale dell’Ausl di Ferrara, alla presenza del sindaco Edoardo Accorsi e dell’assessore Mario Pedaci, per discutere delle problematiche e delle prospettive future riguardanti l’Ospedale di Cento.

Durante l’incontro, che si è svolto in un clima pacato e costruttivo, e che non è stata una semplice presa d’atto, sono stati affrontati in maniera approfondita i temi del punto nascita, del pronto soccorso e in generale dei servizi erogati dal nosocomio centese. In merito al punto nascita è stata confermata l’impossibilità della riattivazione del servizio a fronte del calo delle nascita, che ricalca l’andamento provinciale e nazionale delle denatalità. In questo contesto si è precisato che proprio a fronte dei bassi numeri non sussistono le condizioni minime di sicurezza per garantire il servizio, aggravato anche dal fatto che in questo periodo storico è difficile reperire il personale sanitario specializzato.

È stato inoltre riferito che la valutazione è stata effettuata tenendo altresì in considerazione il fattore di rischio per la partoriente legato alla distanza sulla base degli standard tecnico scientifici. Per quanto concerne il pronto soccorso, con i suoi 22000 accessi all’anno, si conferma punto di riferimento distrettuale e provinciale e non è stata messa in discussione la sua permanenza. Con riferimento ai servizi ospedalieri i commissari sono stati rassicurati sulla piena efficienza dei reparti dell’Ospedale centese con fondi già investiti sul reparto di cardiologia con 5 posti letto e sulla elettrofisiologia nonché con l’assunzione di 3 nuovi anestesisti.

Inoltre il reparto di ginecologia è divenuto punto di riferimento provinciale per le isteroscopie, ciò in un ottica più generale di creare ospedali con servizi specializzati. Inoltre la Regione ER, di concerto con l’Ausl di Ferrara, stanno valutando la possibilità di aprire nel futuro a Cento un punto dialisi o CAL.

Infine L’incontro ha messo in luce la necessità di avere un dialogo continuo tra le istituzioni e la commissione consiliare speciale al fine di confrontarsi sulle esigenze della cittadinanza in ambito sanitario ed anche per valutare e migliorare gli strumenti di comunicazione verso i cittadini.

Laura Guerra