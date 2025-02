"Punto nascite, solo attacchi strumentali"

"Giovedì c’è stato un lungo confronto, proficuo e molto serio, insieme all’Assessore Pedaci, con l’Assessore Regionale Massimo Fabi, per fare il punto sulla sanità centese". E’ quanto fa sapere il sindaco Accorsi in una nota, dopo le dichiarazioni sulla chiusura dei punti nascita periferici con pochi parti, e le reazioni politiche e cittadine. "È normale che all’inizio di una nuova legislatura ci sia un momento per fare il punto - prosegue- In particolare sull’importanza e sulla centralità del nostro Pronto Soccorso che è imprescindibile e che rimarrà funzionante, abbiamo discusso di alcune progettualità sulle quali lavorare con l’Asl per potenziarlo e investimenti futuri tra cui Casa della Comunità, impegni sul servizio di dialisi, urologia, omogeneizzazione delle prestazioni contenute nel Piano per l’Autismo regionale e sul miglioramento strutturale dell’edificio". Poi il Punto Nascite. "Il tema della sicurezza è centrale e imprescindibile ed evidente la difficoltà di reperimento di personale e l’assenza di risposte dal governo che diano una posizione netta sull’apertura o sulla chiusura, creando una fase di stallo - scrive - Ci siamo confrontati sull’importanza del percorso pre e post parto per il potenziamento. Argomento che, come promesso, discuteremo con l’Assessore Fabi e la Presidente della Commissione speciale (ora Beatrice Cremonini) in un incontro fissato per l’11 marzo in Regione. Bastava aver un po’ di pazienza ed evitare attacchi strumentali". E attacca. "Dal 2014, le amministrazioni che si sono succedute non hanno dato evidenza di impegnarsi in modo particolare - aggiunge - L’Assessore Fabi verrà poi a marzo per visitare l’ospedale e confrontarsi con il personale. L’impegno per preservare l’ottimo livello di prestazioni sanitarie in città continuerà e si farà ancora più forte". Dura la reazione dell’ex presidente della Commissione Comunale Ospedale. "Un appuntamento che ora sa di presa in giro - tuona Marco Pettazzoni, consigliere comunale Fratelli d’Italia con un passato in Regione - sono mesi che abbiamo chiesto l’incontro e oggi, uscita la notizia, arriva Accorsi con la data. E’ evidente che hanno dormito e ora cercano di salvare il salvabile, guardacaso dopo la nostra richiesta di un nuovo ordine del giorno per chiedere l’esecuzione del precedente che diceva di fissare l’incontro e dopo pressioni politiche e della città. Vergognoso. Oltretutto doveva essere una delegazione a incontrare l’assessore e non solo la Presidente".