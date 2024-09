Punto prelievi di Casumaro, Ausl risponde: "Attivo a inizio novembre"

Nei giorni scorsi sul tema aveva sollevato dubbi e perplessità la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone, evidenziando come la frazione di Casumaro fosse ancora orfana di un punto prelievi sanitario e attaccando pesantemente il sindaco Accorsi.

"Sono passati già 3 anni da quando il sindaco Accorsi – aveva detto Caldarone – si presentò in piazza a Casumaro promettendo che il progetto del polo sanitario che avevo curato con la precedente amministrazione, sarebbe andato avanti e che in pochi mesi avrebbe restituito ai casumaresi i servizi sospesi a causa dei lavori di restauro e quelli persi.

Nulla, è la parola giusta per descrivere ciò che hanno fatto questo sindaco e tutta la sua giunta, per gli abitanti di Casumaro".

E la risposta dell’Azienda Usl non si è fatta attendere mercoledì.

"Il nuovo polo sanitario di Casumaro, situato in piazza Donatori di Sangue (nei locali messi a disposizione dal Comune di Cento) è in via di attivazione e contemplerà vari servizi – spiega la nota dell’Ausl –: ambulatorio dell’infermiere di Famiglia e di Comunità (IFEC) che garantirà tra l’altro i prelievi ematici ai cittadini di Cento e frazioni, postazione del 118 e ambulatori dei medici di medicina generale.

Il nuovo polo sarà attivo entro inizio novembre, non appena terminati i collaudi tecnici della centralina del 118 e l’allestimento degli arredi dei locali".

re. fe.