"Punto prelievi, quali sono i tempi dei lavori di ristrutturazione?"

Il gruppo di Fratelli d’Italia ancora una volta parla di "inerzia dell’amministrazione Accorsi di fronte ai problemi quotidiani che stanno soffocando Cento e le sue frazioni", chiedendo spiegazioni su diverse situazioni tra le quali quella inerente il nuovo punto prelievi. "Nei mesi scorsi era emersa pubblicamente la volontà di ristrutturare l’immobile situato in prossimità dell’autostazione di Cento, per destinarlo ad ospitare l’ampliamento del punto prelievi cittadino – scrive la capogruppo Francesca Caldarone –, tale intervento era stato presentato come una risposta al crescente bisogno di servizi sanitari di prossimità per la popolazione del territorio centese, ma ad oggi non risulta che i lavori di ristrutturazione siano proseguiti, né che sia stato attivato alcun cantiere sull’immobile individuato, nonostante siano trascorsi diversi mesi dall’annuncio. Il punto prelievi rappresenta un servizio essenziale per la comunità, in particolare per anziani, persone fragili e soggetti con difficoltà di spostamento e i cittadini segnalano attualmente tempi di attesa molto lunghi per poter effettuare i prelievi presso la sede ospedaliera, con notevoli disagi organizzativi e sanitari". E dunque interroga il sindaco. "Vogliamo sapere quali siano le ragioni che hanno determinato lo stallo dei lavori di ristrutturazione dello stabile adiacente l’autostazione. Se siano previsti nuovi tempi certi per l’avvio o il completamento dei lavori e quali misure intenda adottare l’amministrazione per garantire nel frattempo un servizio puntuale ed efficiente ai cittadini che necessitano di accedere al punto prelievi". E non è tutto. "Abbiamo depositato come gruppo consiliare anche due Odg. Uno per la segnaletica orizzontale ormai inesistente, strisce pedonali cancellate che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, e uno per i tombini ostruiti che, ad ogni pioggia, trasformano le strade di Cento in fiumi d’acqua. Pretendiamo risposte, interventi immediati".