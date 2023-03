"Punto Salute di Casumaro, i lavori vanno a rilento"

Continua a prendere in esame la sanità locale, il consigliere regionale leghista Fabio Bergamini che dopo aver espresso preoccupazione per diversi servizi all’interno dell’ospedale di Cento, ora pone attenzione sul punto salute di Casumaro tirando in ballo il comune, proprietario dello stabile, la Regione e Ausl. "I lavori procedono – dice – piano. E rimane ancora aperto il discorso sui contenuti". Ed entra nell’argomento. "I lavori per la realizzazione del "Punto Salute" di Casumaro starebbero procedendo, secondo quanto riferito dalla giunta regionale – dice Bergamini –. Mi fa piacere, ma resta il tema dei contenuti, perché non vogliamo che questo presidio sanitario rimanga una "scatola vuota". Occorre dunque prevedere al suo interno una specialistica e servizi innovativi per una medicina realmente di prossimità per i cittadini". Chiede sia alzata l’asticella del dibattito, il consigliere regionale della Lega, che non pare accontentarsi della risposta ricevuta dall’assessore alla sanità della giunta Bonaccini.

"Il Comune di Cento è proprietario dell’edificio e, interpellato dall’Ausl di Ferrara, avrebbe assicurato che la conclusione prevista dell’opera è fissata a primavera – prosegue Bergamini –. I ritardi, secondo quanto riferito dalla Regione, sarebbero da attribuire alla difficoltà nel reperimento dei materiali. Attendiamo fiduciosi". E rincara. "Quello che non ci convince – replica però Bergamini – è la parte sui contenuti. Avevamo chiesto servizi di prossimità, da affiancare al centro prelievi, all’ambulatorio infermieristico e per le medicazioni e la gestione delle cronicità. Ci è stato riferito che sono in "corso di valutazione" varie ipotesi, che però vorremmo condividere, ritenendo opportuno aggiungere proposte di qualità. Come un ambulatorio di Oculistica, oppure servizi come Reumatologia o Geriatria, a beneficio dei residenti più anziani e che hanno difficoltà di spostamento per raggiungere l’ospedale". E amplia lo sguardo chiedendo attenzione anche per il resto del territorio. "Infine – conclude Bergamini – se il progetto consentirà di dislocare a Casumaro le Infermiere di Comunità, vorremmo però che l’Ausl e la Regione non dimenticassero il resto delle frazioni. A cominciare proprio da Reno Centese, dove le infermiere operano attualmente. E’ opportuno, quindi, prevedere una dotazione di personale adeguata per coprire le necessità di un territorio vasto come quello centese".