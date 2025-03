Pupazzi d’amore, magia con Junior

I Pu-pazzi d’amore di All’inCirco in scena a Comacchio per Junior!

Domani (alle 16, ingresso gratuito) Junior! prosegue a Comacchio con la compagnia All’InCirco e Pu-pazzi d’amore.

Storie di amori tragicomici in toni pastello, raccontate con l’innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in quadri surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici… tra fioriture e metamorfosi verso la consapevolezza che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Cosa possiamo fare? Il segreto, forse, è non rincorrere le farfalle, ma curare il giardino perché loro vengano da noi.

ð 389 1551656