Pupi Avati in città per il suo film

"Ferrara è rimasta la città più bella di tutta l’Emilia perché ha mantenuto presente e passato, tutti assieme". Così Pupi Avati, ieri mattina in città per realizzare parte delle riprese del suo nuovo film ‘L’orto americano’, tratto dall’omonimo romanzo. Nella città estense, le aree scelte per le riprese si concentrano in un’unica giornata presso il baluardo dell’Amore, nella cerchia muraria di Ferrara e risalente al XV secolo. "Provo a raccontare delle storie un po’ inquietanti, sospese nel tempo, fra il presente e il passato, tra il possibile e l’impossibile, il mistero e la realtà" aggiunge il regista bolognese, durante il saluto che il sindaco Alan Fabbri ha portato a Pupi Avati e al fratello Antonio, a nome della città. "Di tutta l’Emilia, credo che queste terre siano le ultime depositarie di questo clima e di questo mondo". "È sempre un onore incontrare Pupi Avati, profondo e appassionato conoscitore del nostro territorio. Per la città è un piacere accogliere questo regista eccezionale e la sua troupe" dice il primo cittadino sul set.