Come nel film di Vittorio De Sica, tornano i "ladri di biciclette". Nel mirino dei malviventi via Cortevecchia spariscono le due ruote. E con i furti delle bici, tornano anche i teppistelli. Già, perché oltre a razziare le due ruote, i vandali si accaniscono contro le auto in sosta. A raccontarlo Katty Cariani: "Avevo acquistato l’auto da due mesi – racconta – e l’ho parcheggiata qualche minuto per scaricare la merce nel negozio. Al ritorno era pieni di graffi su tutta la carrozzeria. Non è capitato soltanto a me". Un altro commerciante si lamenta della sporcizia davanti alla saracinesca: "Trovo di tutto davanti alla mia bottega. Non hanno rispetto per chi deve lavorare e cerca di attrarre i clienti. Bottiglie rotte, urina e deiezioni, sono ciò che trovo di solito quando alla mattina apro il mio negozio. Così non si può andare avanti". Un altro commerciante punta l’indice sulle scritte: "Dopo averle cancellate, il giorno dopo le trovo ancora. Passo metà della settimana a pulire invece che lavorare. Fossero almeno belli questi disegni, invece sono scarabocchi che rendono più brutto il centro storico".