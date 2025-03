Purim, un festa di gioia e attualità: "Impegno contro i totalitarismi"

Una scatola prospettica che fa l’eco a Ghirlandaio a Filippo Lippi a Botticelli, a un mondo figurativo che lì vi è contenuto: l’opera ‘Ester davanti ad Assuero’ di Jacopo del Sellaio, da oggi esposta al Meis, è il simbolo evidente di un sincretismo di motivi, di religioni, di culture. Culture in primis centro-italiane e, solo in un secondo momento, ebraiche o cristiane: quasi a voler fare dell’arte uno strumento unitario. La stessa funzione, e gli stessi scopi, si possono trarre dalla mostra che inaugura oggi al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – Meis: mostrare, appunto, anche a chi ha meno familiarità con la cultura ebraica, i profondi significati della festa di Purim, esplorando innanzitutto la figura della Regina Ester. Non a caso, si intitola ‘Bellissima Ester. Purim, una storia senza tempo’ (12 marzo–15 giugno) l’esposizione che, attraverso opere d’arte rinascimentali, preziose pergamene, manufatti storici e installazioni intende "offrire un viaggio tra storia, tradizione e attualità".

Curata da Amedeo Spagnoletto (direttore del Meis), Olga Melasecchi e Marina Caffiero, con la collaborazione di Sharon Reichel, l’allestimento (firmato dall’architetto Giulia Gallerani) è suddiviso in quattro sezioni tematiche e racconta la straordinaria vicenda di Ester: una giovane donna capace di ribaltare il destino del suo popolo, sventando il piano del perfido Aman, consigliere del Re di Persia. Al centro, in sostanza, vi è il ruolo della donna, nell’ambito del riscatto del popolo ebraico, ma anche la volontà di rappresentare come, da secoli, Purim venga celebrata, ovvero con banchetti, travestimenti, momenti teatrali. "Il visitatore – spiega Spagnoletto – troverà poi un focus sul fenomeno dei Purim shenì, ossia le commemorazioni di altri eventi in cui gli ebrei sono miracolosamente scampati dal pericolo. Bellissima Ester è l’occasione per far incontrare un pubblico differente: adulti e bambini potranno giocare a reinterpretare la storia, ma anche approfondire arte, storia e storia sociale".

"Il presidente della Repubblica – comunica il presidente del Meis, Guido Ottolenghi – ha conferito alla nostra mostra la medaglia presidenziale: Bellissima Ester racconta al pubblico la festa di Purim, una delle ricorrenze più gioiose del calendario ebraico. La festa ci insegna anche il dovere di opporci al totalitarismo, sia esso politico o religioso, e afferma il diritto a essere se stessi". Tra le autorità religiose e civili presenti all’inaugurazione di ieri pomeriggio, vi erano anche il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e l’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled. "La Regione – così De Pascale – ha tanta gratitudine per le attività e il valore che il Meis porta in tutte le iniziative: questa è una mostra preziosa, che offre spunti di riflessione sul tempo che viviamo". "Il Meis – ha aggiunto l’ambasciatore – svolge un ruolo significativo per mostrare il rapporto inestricabilmente intrecciato tra gli ebrei e la città di Ferrara e il contributo della vita ebraica a tutta la società italiana".