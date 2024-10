Puro cioccolato, festival dei record. Assalto ai banchi nei tre giorni dolci

A tutto gusto. Si è concluso ieri il fine settimana più sfizioso dell’autunno ferrarese, sulle note dolci dell’alimento più "goloso" di sempre. Stiamo parlando del Puro cioccolato Festival, la rassegna realizzata da Airs-Confartigianato, con il supporto di Confartigianato Ferrara. L’altro giorno, a tagliare il nastro della rassegna, l’assessore al Commercio Francesco Carità. Una manifestazione nella quale i visitatori, gli appassionati, i turisti e gli addetti del settore si sono dati appuntamento nel cuore del centro città per la tre giorni di degustazioni, selezione, scoperta di tutto ciò che di squisito hanno avuto da offrire gli artigiani cioccolatieri. Molti i nomi dal mondo della pasticceria e della cioccolateria. Il pubblico si è imbattuto in diversi stand presenti: artigiani cioccolatieri locali, nazionali e internazionali, oltre a tantissime tipicità estensi, italiane e dal mondo della cioccolata e dei dolci. "Siamo molto contenti – spiega l’assessore al Commercio, Francesco Carità – di aver contribuito alla realizzazione di una kermesse che ha animato il salotto buono della città. Infatti, il fatto che gli stand sono stati collocati in piazza Castello, ha reso il tutto ancora più suggestivo". Circa una decina i produttori cioccolatieri riconosciuti come ‘Artigiano perugino’, ‘Magna Grecia’ e ‘Dolcilandia’. Gli artigiani cioccolatieri hanno presentato diversi prodotti di cioccolato come praline, tavolette, cremini, torte di cioccolato, venduti a tranci e decine di tipologie di cioccolatini. La rassegna, come ha confermato il patron Alfredo Orofino, è dedicata al contrasto alla violenza sulle donne. A simboleggiare l’impegno di Airs-Confartigianato, vicino alle bancarelle è stata installata una grande scarpa rossa, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. "Gli artigiani cioccolatieri – hanno detto i vertici provinciali di Confartigianato, Graziano Gallerani (presidente) e Paolo Cirelli (segretario) – rappresentano un’eccellenza qualitativa assoluta che Confartigianato rappresenta orgogliosamente. Attraverso questa rassegna, tante persone hanno avuto la possibilità di gustare i prodotti realizzati dai maestri artigiani: i veri ambasciatori del gusto italiano nel campo dolciario. Anche da queste iniziative passa la valorizzazione fondamentale delle tipicità locali e, più in generale, del brand Made in Italy che ci rende unici e famosi in tutto il mondo".