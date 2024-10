Puro cioccolato festival. Gli stand in piazza Castello per un weekend ’delizioso’

Dopo l’edizione da sold out dello scorso anno dello street food in piazza Ariostea, Airs-Confartigianato, in collaborazione con Confartigianato Ferrara e il sostegno dell’amministrazione comunale, cala l’asso di "Puro Cioccolato Festival" per un weekend tutto da gustare, questa volta, in piazza Castello. Saranno 12 gli stand che ospiteranno i maestri artigiani per una tre giorni di prelibatezze, a partire da domani e fino a domenica sera, per la più "deliziosa" ed irresistibile delle rassegne autunnali. Proprio nel mese della prevenzione – l’ottobre rosa, per cui verrà realizzata una scarpa rossa, a simboleggiare il contrasto alla violenza sulle donne, che sarà collocata a fianco delle bancarelle–, "ci prepariamo ad ospitare un’altra manifestazione di alto impatto sociale come Puro Cioccolato Festival, una realtà che il comune auspica possa diventare una kermesse continuativa", ha esordito l’assessore al commercio Francesco Carità, aggiungendo che "un evento di questo calibro fa bene a Ferrara e al turismo della nostra provincia". Visitatori, appassionati ed addetti al settore si daranno appuntamento nel cuore della città per una tre giorni di degustazioni, selezioni e realizzazioni artigianali, alla scoperta dei segreti del cioccolato e di tutto ciò che gli artigiani cioccolatieri hanno da offrire.

Sono promotori della realizzazione dell’evento il presidente di Confartigianato Graziano Gallerani, che ha sottolineato come sia "fondamentale il sostegno dell’amministrazione comunale", e il segretario Paolo Cirelli, il quale ha confermato come "la filiera dell’artigianato dolciario locale sia un importante veicolo per le esportazioni a livello nazionale ed internazionale" e, a loro volta, "che visitatori, appassionati e turisti avranno la possibilità di gustare prodotti realizzati dai veri ambasciatori del gusto italiano nel campo del dolciario. Un evento che avrà il compito di coniugare la cultura espressa anche attraverso le imprese artigiane con quelle che sono le diverse attività economiche della filiera dolciaria". Appuntamento da non perdere, quindi, per gli amanti di cioccolatini, praline, tavolette, cremini, torte e altre sorprese tutte, rigorosamente, di cioccolata. Gli stand, che vantano la presenza di molti nomi noti provenienti dal mondo della pasticceria e della cioccolateria come "Artigiano perugino", "Magna Grecia" e "Dolcilandia", rimarranno aperti no stop dalle 10 alle 21 per i tre giorni della manifestazione.