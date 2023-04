Il pusher con 57mila euro arrestato a Ferrara

Ferrara, 7 aprile 2023 – Dopo la perquisizione di un uomo di origini straniere di 25 anni da parte dei poliziotti di Ferrara, sono stati rinvenuti 50.000 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Il giovane non ha fornito giustificazioni riguardo la provenienza del denaro, per questo l'attività di ricerca è stata estesa anche alla sua abitazione in zona Gad.

Così al suo interno sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 6 kg di eroina e altri 7.000 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e, ultimate le formalità di rito, è stato accompagnato alla locale Casa Circondariale in attesa del giudizio di convalida.

L’arresto è giunto in seguito ad alcune operazioni di prevenzione e repressione dello spaccio di droga da parte dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ferrara, che hanno concentrato la loro attenzione in un'area in cui si sospettava della presenza di soggetti dediti allo spaccio di droga.