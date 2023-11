Pusher ingoia la cocaina. Scoperto e arrestato

Viene sorpreso con la droga e tenta di sbarazzarsene ingoiando una dose. Non è però stato sufficiente a evitargli l’arresto, avvenuto nel pomeriggio di giovedì in via Bologna. La cattura è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo che hanno notato due soggetti che frettolosamente si scambiavano qualcosa. Immediatamente bloccato, il venditore ha cercato di liberarsi di una dose di cocaina gettandola a terra, mentre ne ha ingoiata una seconda. Accompagnato al pronto soccorso, è stato possibile recuperare l’ovulo ingerito. Arrestato, il pusher (un giovane nigeriano) è comparso ieri in tribunale. Dopo la convalida dell’arresto il giudice ha rinviato l’udienza a dicembre.