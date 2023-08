Pusher lancia bici contro agenti a Ferrara: polizia locale sventa spaccio

Nel corso di un servizio in borghese da parte degli agenti del nucleo antidegrado e unità cinofila della polizia locale, venerdì scorso, un uomo è stato sorpreso a cedere cocaina a un cittadino residente a Ferrara.

Per sottrarsi all’arresto in flagranza, lo spacciatore ha scagliato violentemente la sua bici sul cofano dell’auto civetta, per poi abbandonare sul posto le ciabatte e darsi alla fuga a piedi.

Gli agenti sono però riusciti a fermare l’acquirente, al quale è stato sequestrato poco meno di un grammo di cocaina.

L’intervento è iniziato da via Bologna, dove la polizia locale era intenta a controllare gli avventori di un esercizio commerciale, da dove si sospettava partissero attività legate allo spaccio. L’uomo, uscito dal locale in questione, si è recato al parco dell’Amicizia, dove si era presumibilmente dato appuntamento con l’acquirente. Notata la scena, gli agenti sono intervenuti a scambio effettuato, scatenando l’ira dello spacciatore. Quest’ultimo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’acquirente verrà invece segnalato alla prefettura in quanto assuntore.