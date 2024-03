Pusher tenta di investire un agente, denunciato dopo un inseguimento

Ferrara, 4 marzo 2024 – Non si ferma all’alt della Polizia Locale e tenta di investire un agente: denunciato per tentato omicidio. È accaduto mercoledì scorso durante in via Baluardi: gli agenti in borghese del corpo della polizia locale Terre Estensi hanno notato una persona che, dopo aver parcheggiato la macchina, si è recato sopra le mura della zona. Sul baluardo, alcuni giovani presenti sono stati avvicinati dall’uomo con cui interagivano brevemente, tanto da far pensare ad un possibile scambio di sostanze stupefacenti.

Di questi movimenti sospetti sono stati avvisati gli agenti in borghese. Il soggetto attenzionato ha poi ripreso la marcia con il proprio mezzo, mentre gli agenti si sono posizionati poco più avanti per fermare la macchina. Intimato all’uomo l’alt con la paletta in modo inequivocabile (gli uomini della Polizia Locale erano al centro della carreggiata), il malvivente in un primo momento ha rallentato leggermente per poi riprendere a forte velocità la marcia, mirando a un agente che è stato costretto a spostarsi di lato per evitare di essere investito.

Saliti sull’auto civetta, gli uomini hanno iniziato un vero e proprio inseguimento della Peugeot in fuga, allertando via radio i colleghi tramite Cro del Corpo. L’inseguimento è terminato senza successo a causa del traffico intenso. Nonostante questo, grazie a ulteriori accertamenti, gli agenti sono riusciti a risalire alla proprietaria dell’autovettura, intestata a un’anziana signora. Dopo ulteriori indagini, si è risalito al fatto che la macchina, al momento dell’accaduto, stava venendo usata dal nipote ventisettenne della donna, poi rintracciato e denunciato per tentato omicidio.

"Un fatto molto grave – sottolinea il vicesindaco Nicola Lodi - che ci fa capire come sia necessario non abbassare l’attenzione nemmeno per un istante. Ringrazio, oggi in particolar modo, gli uomini e le donne della polizia locale che ogni giorno, con coraggio, rischiano in prima persona per arginare lo spaccio".

Anche marzo è iniziato all’insegna della lotta allo spaccio. Grazie al cane Arona, che, alla stazione ferroviaria, ha segnalato in maniera inequivocabile la tasca sinistra del giaccone di una persona in attesa al binario 3, è stato pizzicato un clandestino con la droga. Alla richiesta degli agenti se fosse in possesso di stupefacenti, l’uomo ha consegnato spontaneamente due involucri di plastica gialla, uno termosaldato ed uno aperto. Dopo gli accertamenti è risultato non regolare sul territorio. Aveva addosso uno spinello e di 1,72 grammi di marijuana e 1,02 grammi di marijuana mista a tabacco.