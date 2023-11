Puzza di fogna nell’abitazione . Interviene Acer: "Problema risolto"

Dopo la segnalazione del nostro giornale sulla situazione dell’appartamento di Enrica Siviero, in via Corpo dei bersaglieri a Portomaggiore, ammorbato da disgustosi miasmi della fognatura, si mobilita Acer. "La segnalazione risale a luglio – spiega il presidente dell’azienda, Diego Carrara –, il Servizio riparazione guasti ad agosto ha tentato più volte di mettersi in contatto con l’utente ma senza successo. Finalmente sono riusciti a rintracciare la famiglia e a settembre l’intervento è stato realizzato". L’operazione però non è stata risolutiva: "In occasione di una successiva verifica del 4 ottobre, è emersa una nuova infiltrazione, che ha richiesto di programmare un ulteriore intervento. In data odierna (ieri, ndr), l’intervento di chiusura del buco rimasto aperto sarà completato, così come il lavoro sul rivestimento e l’istallazione dei mobili della cucina; pertanto si dovrebbe risolvere tutto quanto. In caso contrario sarà nostra cura intervenire senza indugio". Secondo Acer "non c’è stata alcuna trascuratezza o negligenza, piuttosto va accettato che la risoluzione di certe problematiche manutentive non può essere immediata quando il guasto va ricercato, indagato e poi riparato. E questo accade, è bene ricordarlo, negli alloggi di edilizia pubblica come in quelli di edilizia privata. E non va trascurato il tempo ’perso’ solo per prendere appuntamento con la signora". Riguardo alla critica della difficoltà a mettersi in contatto con Acer, il presidente sottolinea che "l’Azienda è costantemente impegnata a migliorare i suoi servizi all’utenza, a partire dall’accessibilità del Servizio clienti e del centralino: si può chiamare al telefono, si può lasciare un messaggio, si può inviare una mail, si può prendere appuntamento tramite il sito, inviare richieste stando comodamente a casa, esiste un numero verde gratuito, esistono linee dedicate. Pertanto non è accettabile quanto affermato dalla signora". E porta dei dati: "I numeri non mentono: 34.479 contatti di utenti (fisici e telefonici) con i nostri uffici e 9.148 segnalazioni scritte, prevalentemente a contenuto manutentivo, solo nel 2022. Ricordo che è legittimo pretendere da Acer qualità nell’erogare i servizi e tempestività nel pronto intervento; ma gli assegnatari devono rendersi disponibili e collaborare con gli uffici aziendali".

Franco Vanini