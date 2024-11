"Puzze e liquami attorno alle campane di raccolta del vetro"

Chiazze di liquami e campane per il vetro schiacciate, schegge di vetro pericolose, uno spettacolo impresentabile nel centro di Portomaggiore. Tema sul quale si sofferma il capogruppo di "Insieme per Portomaggiore, Roberto Badolato (foto). "Non è possibile avere sotto casa una simile situazione serve, maggiore attenzione. I cittadini hanno perfettamente ragione a protestare: attorno a queste campane della raccolta vetro si formano chiazze di liquami maleodoranti che fuoriescono, incrostando il terreno perimetrale, oltre tutto disseminato di schegge di vetro. Questa situazione fa il paio con l’assurdo posizionamento della nuova campana collocata in piazza XX Settembre, nei pressi della scuola primaria "Maria Montessori", praticamente sull’incrocio.