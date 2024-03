"Puzze, venite alla sera e capirete come viviamo"

Caro Carlino,

nell’articolo di domenica scorsa sui ’cattivi odori’ nel copparese, si legge che le emissioni odorigene inquinanti provenienti dall’allevamento di bovini di Bonifiche Ferraresi, dall’allevamento di Polli di Zarattini, dalla discarica Crispa dal digestore di Formignana non arrecano fastidio ai cittadini. A tal proposito sono state inviate circa 50 segnalazione dei cittadini (circa 200 giorni) ad Arpae e Ausl dove si evidenzia il forte disagio legato alle emissioni degli impianti citati. I cittadini di Ambrogio, Brazzolo, Formignana si debbono chiudere in casa per l’aria irrespirabile. Alcuni cittadini hanno avito bisogno del pronto soccorso per problemi respiratori.

Abbiamo segnalato all’Azienda Usl un aumento di tumori nella zona di Ambrogio e abbiamo chiesto dati epidemiologici per verificare se esistono correlazioni mai inviati. L’Arpae, che ha la mission di proteggere l’ambiente, ha cercato di negare il problema. L’Ausl, la cui mission è la tutela della nostra salute, non ha risposto negando un incontro con il Comitato. Invito a recarsi in questi paesi soprattutto nelle ore serali per capire il vissuto dei cittadini immersi in un aria insalubre dannosa per la salute.

Andrea Bregoli