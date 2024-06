Quadro a fuoco, fiamme e paura in un’azienda

POGGIO RENATICO

La scintilla, il fumo, l’incendio. Immediata la chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Ferrara il cui rapido arrivo e l’intervento immediato, hanno permesso di contenere le fiamme e il danno, ma anche di proteggere la stalla e la vicina azienda agricola dalla dispersione di qualsiasi scintilla che avrebbe potuto essere pericolosa. E’ successo ieri mattina, intorno alle 8, a Poggio Renatico, nell’azienda della Società Agricola Fratelli Baldon in via Torniano. Ad aver preso fuoco, probabilmente per un guasto, è stato un quadro elettrico. L’azienda, oltre a produrre cereali e foraggi per nutrire i capi di bestiame, ha accanto una grande stalla con decine di mucche da latte. A causa dell’incendio, che per fortuna non ha coinvolto né abitazioni né la stalla, è scattata la corrente elettrica che è venuta improvvisamente a mancare. Da qui, dopo lo spegnimento delle fiamme, quando i vigili del fuoco avevano messo in sicurezza l’intera area, è partita la chiamata ai tecnici del turno di reperibilità di Enel che si sono messi subito al lavoro. Era necessario infatti, rispristinare il più presto possibile l’energia elettrica, fondamentale per i capi della stalla. Era infatti l’ora della mungitura e sono tanti i servizi quotidiani all’interno dell’allevamento che necessitano dell’energia elettrica.

cl.f.