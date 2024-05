Quadro rubato, ritrovato dopo 42 anni. Messo in vendita online dal proprietario ferrarese

Ferrara, 11 maggio 2024 – Ci sono voluti 42 anni perché uno dei dipinti rubati dalla chiesa di Jonars Pontchartrin Di Yvelines in Francia possa tornare ai ’cugini’ d’Oltralpe. Si tratta di un quadro del XVI secolo, attribuito a un pittore fiammingo che i carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale hanno recuperato nel 2023, perché messo in vendita da un ferrarese, probabilmente ignaro del furto perpetrato più di quattro decenni orsono. I militari dell’Arma che si prendano cura del patrimonio culturale lo hanno captato e da qui hanno iniziato a cercare informazioni. Si tratta di un olio su tavola raffigurante ’San Rocco, Santo Stefano e San Giacomo con i due donatori’.

Le indagini dei carabinieri avrebbero poi portato stabilire che il venditore era ignaro della provenienza delittuosa del dipinto e per questo non risulta essere indagato. Peraltro la Procura di Ferrara, competente per territorio per quello che avrebbe potuto essere un episodio di ricettazione, ha già disposto la restituzione del quadro alla Francia e militari dell’Arma lo consegneranno a breve all’ambasciata francese in Italia. L’opera, a seguito del furto era stata inserita anche nella banca dati del Segretariato generale dell’Interpol.

L’attività. Nel 2023 i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Bologna – competenti anche su Ferrara – hanno recuperato 10.798 beni d’arte per un valore complessivo stimato in 11.591.950 euro. Le operazioni poste in essere nella regione Emilia Romagna per contrastare il traffico illecito di beni culturali e i controlli preventivi eseguiti a tutela del patrimonio culturale in generale hanno rappresentato i principi cardine delle attività del citato reparto specializzato. Andando nel dettaglio, per le attività di tutela del paesaggio e monumenti, il Nucleo Tpc di Bologna ha predisposto 110 servizi di controllo alle aree paesaggistiche terrestri e 46 alle aree archeologiche., 59 sono stati i controlli ad esercizi antiquariali e commerciali in genere e 172 quelli predisposti a mercati e fiere antiquariali.

Anche i controlli ’on-line’ dei beni commercializzati nelle piattaforme di ’e-commerce’ e/o sui siti internet degli antiquari e case d’aste hanno continuato ad impegnare il personale operante, che nell’anno di riferimento ha esaminato complessivamente ben 1.915 beni posti in vendita confrontandoli con quelli inseriti nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, database gestito dal Comando TPC di Roma.

Il costante impegno profuso dai militari del Nucleo Tpc di Bologna, validamente supportato dall’Arma territoriale e dagli altri reparti speciali dei carabinieri, ha permesso di esprimere un’efficace e coordinata azione preventiva sull'intera regione. Nello scorso anno, il numero dei furti di beni culturali ha registrato un leggerissimo incremento rispetto all’anno precedente (da 29 del 2022 si è passati a 34 del 2023 nell’intera regione Emilia Romagna): in particolare, i luoghi più colpiti continuano ad essere gli edifici di culto e pertinenze con 15 azioni furtive e quelli nei luoghi privati e pertinenze con 10 furti.