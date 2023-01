"Qualche consiglio per risparmiare sui carburanti"

Caro Carlino,

l’alzata di scudi contro la presidente del consiglio Meloni per il caro carburante è evidente che ha rappresentato un ottimo pretesto per la sinistra per scagliarsi contro il governo attuale , il quale ha dovuto distribuire i pochi soldi lasciati in cassa dal governo precedente che per ben 11 anni non ha saputo resistere a dar fondo ai tesoretti regalando i soldi dei contribuenti senza incidere sull’aumento dei posti di lavoro e sulle strutture per la ricerca di nuove fonti energetiche. Per limitare il consumo dei carburanti vorrei dare un consiglio agli italiani che, come me, al mattino, inforcano la macchina e macinano chilometri incontrando moltissimi automobilisti indisciplinati che non rispettano i limiti di velocità bruciando oltre il 20% del costo del carburante e oltretutto creando incidenti stradali che rappresentano un costo sociale altissimo in termini di assicurazione e vite umane. Bisognerebbe pianificare i propri percorsi capendo quali sono i pericoli dell’itinerario stradale, rispettare le precedenze altrui e fare come si faceva una volta quando il carburante costava il giusto ma per risparmiare i vecchi automobilisti consigliavano di mettere un uovo sotto il pedale dell’acceleratore; il risparmio e la incolumità in caso di incidenti sono garantiti. Cordialmente,

Andrea Mantovani