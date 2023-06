"Qualche giorno a Ferrara con gli amici di Sgarbi"

Sono oltre venti gli amici che, dal 10 al 13 giugno, il presidente di Ferrara Arte e sottosegretario alla Culura Vittorio Sgarbi ha invitato a Ferrara da Marsala, da Cosenza, dalla Spagna, da Roma, da Assisi, da Bologna, da Cento, da Bergamo, da Roma, da Torino, da Brescia e da Milano per fare visita alla mostra su Carlo Guarienti e della famosissima Rinascimento a Ferrara, Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa. E perché vedessero la città che Sgarbi tanto ama.

Dell’organizzazione di ’Qualche giorno a Ferrara’ - questo il nome dell’iniziativa - si è incaricato l’amico del critico d’arte, anche lui nato, e vissuto a Ferrara fino al 1978, Enrico Borgatti, del quale ci siamo recentemente occupati in occasione della pubblicazione del suo libro ’Un federale fascista senza senso dell’umorismo’ e altre storie, la prima, ambientata nella nostra città, ha dato il titolo al libro, un divertente racconto da non perdere vissuto a Ferrara e dintorni negli anni Trenta e Quaranta.

È lui che abbiamo incontrato e che ci ha riferito quanto l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli lo abbia aiutato nell’organizzare il tutto, che ci ha descritto l’entusiasmo dei ventidue visitatori, che ha parlato dei cataloghi che in tanti hanno acquistato, mostrando la simpatica immagine che appare sulla coccarda che ognuno del gruppo portava. Che ha rivelato quanto la città tutta sia piaciuta ai comuni amici. "Salvo qualche sporadica visita a mio fratello e famiglia – le sue parole –, non vedevo la città da trentacinque anni, avevo sentito parlare del dinamismo di questo sindaco e di tutta la giunta, ma mi sono veramente stupito vedendola dopo tanto tempo: ho trovato una città trasformata che non ricordavo – ha aggiunto Borgatti –: meravigliosa, pulita, ordinata, viva, ma, che grazie alle tante antiche costruzioni dai grossi muri, può dirsi ancora, come la definì D’Annunzio, “La città dei silenzi”".