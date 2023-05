"Quale esempio diamo ai giovani? Gli adulti e il gesto di Tacopina"

di Luca Scanavini *

Ho recentemente partecipato alla presentazione del libro “Cocaweb” di Andrea Cangini. Interessanti le riflessioni dell’ex-senatore estratte dallo studio fatto con preziosi collaborazioni, sintetizzabili nella sua dolorosa affermazione che “per la prima volta nella storia dell’umanità le nuove generazioni mostrano un quoziente di intelligenza inferiore a quello delle generazioni che le hanno precedute”. Come in molte cose non è l’uso ma l’abuso che si fa di uno strumento, in questo caso il web. Sono riflessioni che sicuramente ognuno di noi aveva notato nel proprio entourage del mondo relazionale, affettivo e lavorativo. Personalmente lo vedo facendo il consulente risorse umane, quello che nel secolo scorso si chiamava cacciatore di teste (politicamente non corretto oggi). Giovani che vengono ai colloqui svogliati, incapaci di fare un discorso di presentazione in pochi minuti, con un look bizzarro o che non si presentano senza comunicarlo, pur usando la messaggistica quando vogliono. Sono casi sporadici, che alcuni anni fa non c’erano, ma oggi capitano. Li giustifico pensando che sono persone diplomate e laureate in DAD nel periodo difficile per tutti con la pandemia e mi auguro che spariranno essendo tornati alla normalità. Cangini ha detto che gli adulti devono farsi carico di questo aspetto e guidarli a ritrovare gli stimoli. Concordo, ma poi dico quale esempio hanno dalla società questi giovani, quando una persona del calibro del Presidente della Spal assume un atteggiamento discutibile in pubblico. D’accordo che l’ira e la rabbia sono sentimenti difficili da controllare, ma bisogna pensare al proprio ruolo istituzionale ed anche educativo verso le nuove generazioni. La mia delusione è stata immensa nel vedere questo gesto; ci saranno le scuse, ma la frittata è fatta. Penso a mio nipote di 7 anni che lo ha visto, lo potrà fare a sua zia a seguito di una ramanzina, tanto è stato sdoganato ?

* presidente NoiCoacoh aps