Quale futuro per Ferrara?. Esperti e cittadini in dialogo. Al via una serie di incontri

Prenderà il via martedì, per il terzo anno consecutivo, il ciclo di incontri pubblici organizzati dipartimento di architettura di Unife, laboratorio di progettazione urbana e territoriale Citerlab e didattico Lsfd, insieme al Forum Ferrara Partecipata rivolti alla cittadinanza dal titolo ’Ferrara e le altre, incontri sulle città e i loro problemi’ che rientrano nel progetto di public engagement ’Abitare l’inclusione. Diritti e spazi urbani oltre il conflitto’, di cui è responsabile scientifico il professor Gianluca Forgione del dipartimento di studi umanistici di Unife. Tre pomeriggi per approfondire tematiche relative alla qualità del vivere e abitare la città, preliminari all’elaborazione di idee, proposte e visioni per la Ferrara futura stimolando il confronto con altre città. "Crediamo che i cittadini debbano essere informati e formati sulle scelte legate al cambiamento della città stessa", ha esordito Francesca Cigala Fulgosi di Forum Ferrara Partecipata, aggiungendo che "proprio i cambiamenti che ci aspettano saranno possibili se i cittadini potranno dire la loro, immaginandoci una città più verde, senza automobili, con abitazioni accessibili a tutti, spazi di relazioni sociali, minor inquinamento e con un trasporto pubblico efficiente". Il primo incontro dal titolo "Temi della città, forme della mobilità urbana" si svolgerà martedì 11 marzo, dalla 17 alle 19, nell’aula A2 del dipartimento di architettura con Laura Calafà, giurista dell’università di Verona ed Elena Dorato, architetto-urbanista di Unife, introdotte dal professore di progettazione urbanistica del dipartimento di architettura di Unife e coordinatore del Lsfd Romeo Farinella con Francesca Cigala Fulgosi. "Gli incontri sono rivolti non solo ai cittadini, ai docenti, ma anche agli studenti che faranno la tesi di laurea su Ferrara per la progettazione urbana – conclude Farinella – affrontando temi legati ai tempi della città come la mobilità urbana, il potenziamento della metropolitana urbana per collegare Ferrara alle altre città della regione, la politica di genere, un piano verde per ripensare Ferrara come una città-parco fino ai temi legati all’energia". Seguiranno il 15 aprile "Il piano del verde per una città parco. Esperienze" con la partecipazione di Anna Lambertini, architetto del paesaggio dell’università di Firenze e Alessandra Marin, architetto-urbanista di Unife e il 6 maggio "Città, energia e comunità" con il sociologo dell’ambiente dell’università di Torino Dario Padovan.

Federica Achilli