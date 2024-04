"Quali sono i criteri nella scelta delle strade?"

"Quali criteri sono stati utilizzati per le asfaltature del territorio?". Si tratta della sintesi contenuta nell’interrogazione formale presentata dal consigliere comunale del Partito Democratico, Davide Nanni. Una missiva in cui viene richieste informazioni e precisazioni sulle strade, rotatorie e marciapiedi esclusi dal ‘Piano Asfalti 2024’. Un programma d’interventi presentato di recente dall’assessore ai lavori pubblici, Andrea Maggi. Un ‘Piano Asfalti 2024’ che prevede un totale degli investimenti pari a 2,78 milioni di euro, relativamente a vie, marciapiedi, piste ciclabili e rotatorie che saranno interessate da lavori di rifacimento del manto stradale tra la primavera e l’estate dell’anno corrente. I contenuti e le scelte effettuate dall’amministrazione comunale, sono appunto al centro delle richieste del rappresentante Dem. Nell’interpellanza, infatti, il consigliere comunale Davide Nanni mette in risalto le strade non oggetto d’intervento vengono indicate i mancati interventi: "Il manto stradale di Corso Giovecca, una delle principali vie cittadine, risulta in più tratti ammalorato e sconnesso, con residui ancora visibili della vecchia segnaletica orizzontale. Risultano escluse dai lavori di sistemazione del manto stradale, per l’ennesimo anno consecutivo, via Contrari (da via Romei a via Terranuova), via Borgo dei Leoni (da P.tta Combattenti a Corso Biagio Rossetti), via Savonarola, via Cisterna del Follo, via Caneva (da Cisterna del Follo a via Scandiana), via Cittadella, via Vegri e via del Mercato che risultano in pessimo stato".

Nel merito dei marciapiedi, invece, l’esponente Dem sottolinea: "I marciapiedi di via Arianuova, Contrada Mirasole, via Leopardi, via Pavone, Piazzale Manzoni, via Bonaccioli e via Frank sono da anni malmessi e in alcuni tratti non accessibili a persone con disabilità o difficoltà motorie. L’asfalto della rotonda Caldirolo – aggiunge Davide Nanni – così come di alcuni tratti dell’omonima via, risulta in più punti ammalorato e sconnesso". Un’interpellanza che termina con una precisa richiesta: "Con quale criterio è stata definita la priorità di intervento nelle opere di riasfaltatura?".

Mario Tosatti