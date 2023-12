La qualità dell’aria passa da accettabile a buona: il bilancio di Air-Break a Ferrara

Ferrara, 22 dicembre 2023 – Si conclude Air-Break, il progetto nato in seno al programma dell’Ue Urban innovative action . La qualità dell’aria passa da accettabile a buona grazie alle numerose iniziative messe in campo dai partner del progetto: Comune di Ferrara, Deda Next, Università, Politecnico di Milano, Sipro, Gruppo Hera, Lab Service Analytica e Fondazione Bruno Kessler (Fbk).

Grazie ad Air-Break il Comune dispone ora di una nuova infrastruttura dati, fondamentale per orientare le politiche pubbliche e intraprendere azioni concrete e mirate in ottica sostenibile. Il percorso svolto e i risultati ottenuti nell’ambito del progetto sono stati illustrati ieri in conferenza stampa, dall’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, intervenuto assieme al dirigente del Settore ambiente e agricoltura del Comune Alessio Stabellini, e al dirigente del servizio sistemi informativi del Comune Massimo Poletti, oltre che ai rappresentanti di enti e aziende partner.

"Grazie ai 5 milioni di fondi europei che hanno finanziato Air-Break – ha spiegato Balboni – abbiamo raccolto un’importante mole di dati, abbiamo realizzato nuove ciclabili e avviato nuovi sistemi di mobilità sostenibile, coinvolgendo i cittadini attraverso laboratori, campagne di sensibilizzazione, sistemi di gioco con premi, incentivando lo sviluppo di abitudini virtuose. Il nostro obiettivo è donare alle nuove generazioni una Ferrara più verde, un’aria più pulita e una città più vivibile".

I partner, guidati dall’Amministrazione, sono stati chiamati a sperimentare soluzioni innovative in grado di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico in aree selezionate della città e a realizzare attività di education per coinvolgere e sensibilizzare tutti i cittadini (grandi e piccoli) sulle tematiche ambientali, stimolandoli a intraprendere scelte quotidiane sostenibili. Il punto di partenza di Air-Break è stata la creazione di un’infrastruttura informatica basata su software Open Source per l’acquisizione automatica e la condivisione di dati interoperabili sulla qualità dell’aria, realizzata da Deda Next, che aggrega le informazioni provenienti da una rete intelligente cittadina basata su tecnologia IoT. I dati raccolti hanno già permesso all’Amministrazione di intraprendere azioni concrete e mirate: è stato realizzato un nuovo tratto di ciclabile smart (dal Polo scientifico tecnologico fino alla metà di Corso Isonzo, in congiunzione con i percorsi ciclabili che portano al centro storico) dotato di sensori, due totem digitali, “illuminazione intelligente adattiva” e pavimentazione “green” con materiali parzialmente riciclati. In totale, sono 195 i chilometri di tratti ciclabili all’interno della città, di cui 1.25 di nuova costruzione.

Complessivamente l’utilizzo di monopattini elettrici e bike sharing è raddoppiato. Un passo in avanti è stato fatto anche per l’implementazione del car sharing e sono state realizzate sei aree verdi in punti strategici. Grazie alla piantumazione di 2.300 alberi e arbusti ad alto assorbimento di inquinanti sono state catturate in un anno 3500 chili di CO2 e 660 chili di PM10.