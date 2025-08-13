Qualità del Servizio idrico integrato: "Ferrara al secondo posto in Italia. Dispersione d’acqua sotto la media"

Il territorio di Ferrara servito da Hera si è classificato al secondo posto a livello nazionale per Qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato secondo la graduatoria recentemente pubblicata da Arera. Ne abbiamo parlato con Paolo Gelli, responsabile servizio idrico integrato della multiutility per l’Area Emilia. Quali sono i principali fattori che hanno permesso questo risultato?

"Il territorio di Ferrara ha confermato anche nell’ultimo biennio preso in considerazione da Arera, il 2022-2023, una posizione di eccellenza grazie agli investimenti e agli alti standard di servizio garantiti per tutti gli indicatori monitorati dall’Autorità, in particolare l’indicatore delle perdite idriche lineari, che misura i quantitativi di acqua non fatturata dovuti a una perdita idrica rapportata alla lunghezza della rete. Anche gli indicatori M2, che monitora la durata media delle interruzioni di servizio e M5, sulla sostenibilità dei processi di recupero e smaltimento dei fanghi di depurazione, hanno raggiunto gli obiettivi ARERA, a dimostrazione di un servizio idrico di eccellenza".

In che modo gli investimenti del Gruppo Hera hanno influito sul miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture idriche a Ferrara?

"Tra i principali punti di forza della multiutility rientra la capacità di coniugare le leve tipiche di un grande operatore industriale, quali l’importante mole di investimenti e l’utilizzo di tecnologie innovative, con il forte radicamento territoriale e il costante dialogo con le istituzioni locali. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di territori sempre più vivibili, più competitivi per le aziende e più resilienti per affrontare le sfide del cambiamento climatico".

Perdite idriche, sono molti gli interventi di riparazione gestiti nel Ferrarese? C’è un piano per diminuire la dispersione idrica?

"La rete acquedottistica ferrarese in gestione al Gruppo Hera, alimentata quasi esclusivamente dall’acqua prelevata dal fiume Po, conta oltre 2.500 chilometri di condutture che servono circa 250 mila abitanti distribuiti in undici comuni, tra cui la stessa città di Ferrara. Gli ultimi dati, relativi all’annualità 2024, evidenziano un valore di perdite idriche lineari pari 8,56 metri cubi dispersi per chilometro al giorno, con un trend in miglioramento rispetto al dato 2023, rispetto ad una media nazionale di 17,9: il dato sul territorio ferrarese gestito da Hera è inferiore del 52% rispetto al dato medio nazionale. L’obiettivo degli importanti investimenti già stanziati, che comprendono circa 6,1 milioni PNRR, è ridurre ulteriormente la dispersione idrica agendo sulla digitalizzazione delle reti, sui rinnovi delle tubazioni e sull’installazione dei contatori smart".

La centrale di potabilizzazione di Pontelagoscuro è uno degli impianti fiore all’occhiello di Hera. L’approvvigionamento dal Po è sicuro?

"La centrale di Pontelagoscuro è una vera e propria fabbrica dell’acqua, un impianto all’avanguardia che si avvale di innovative tecniche di potabilizzazione, ma anche di soluzioni che hanno permesso al Gruppo di affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici e quindi della siccità. Proprio la centrale ferrarese, che preleva acqua direttamente dal Po e la rende potabile attraverso una filiera di trattamento completa e sicura, è stata scelta come infrastruttura idonea ad accogliere sperimentazioni su scala industriale, come Water Living Lab, l’impianto pilota in grado di rimuovere i microinquinanti emergenti potenzialmente presenti nelle acque da trattare ad uso idropotabile. In questi giorni è inoltre in corso un importante investimento di consolidamento del pontile 2 dell’impianto, sul fiume Po, che consente l’approvvigionamento delle acque inviate poi alla potabilizzazione".

Un indicatore è la qualità dell’acqua di rubinetto. Com’è la nostra?

"Nel territorio servito da Hera ogni anno vengono svolte circa un milione di analisi sull’acqua di rubinetto, oltre 2.600 al giorno: l’acqua distribuita dalla multiutility è quindi sicura e garantita da una vera e propria etichetta consultabile attraverso il nostro report annuale ’In Buone Acque’".

Quali sono le prospettive future per il servizio idrico integrato a Ferrara?

"Nel ciclo idrico integrato, nel ferrarese il Gruppo ha previsto nel quinquennio 2024-2028 ben 92 milioni di euro di investimenti, di cui circa 60 milioni destinati a rinnovi, adeguamenti e potenziamenti di reti e allacci dei servizi acquedotto e fognatura, con l’obiettivo anche di garantire stabilità e sicurezza degli approvvigionamenti, ridurre le perdite e rendere la distribuzione ancora più efficiente. Inoltre, 11 milioni saranno destinati all’adeguamento degli scarichi fognari e alla realizzazione di nuovi depuratori, mentre oltre 7 milioni di euro serviranno per finanziare la progressiva sostituzione nel ferrarese dei contatori con dispositivi di nuova generazione".

re. fe.