Qualità della vita, i numeri. La città torna a crescere. Ma resta il problema lavoro

La qualità della vita, nella nostra provincia, torna a crescere. Rispetto allo scorso anno, infatti, Ferrara guadagna nove posizioni nella classifica generale elaborata da il Sole 24 Ore sulla base di una serie di parametri. Siamo 51esimi su 107, con picchi di eccellenza ma anche – purtroppo – molti frangenti sui quali il territorio mette a nudo tutte le sue debolezze. Partiamo con le buone notizie che, nel caso di specie, rappresentano una conferma. La nostra provincia è prima assoluta per raccolta differenziata. Un dato che, ormai da tempo, ci vede svettare rispetto a tutti gli altri capoluoghi dello Stivale.

Alla voce sicurezza e giustizia, il nostro territorio conquista terreno: rispetto allo scorso anno guadagniamo oltre trenta posizioni. Nello specifico, ci collochiamo sesti a livello nazionale per risoluzione delle cause civili, mentre nell’ambito dei furti con strappo siamo quasi ai piedi della classifica (in posizione numero 94), così come quelli con strappo, quelli con destrezza (89esima) e le truffe informatiche (84esima). Inaspettatamente anche sul versante della natalità e della demografia, Ferrara acquista posizioni. Addirittura 17. È positiva la differenza tra iscritti e cancellati nei registri di residenza, per i medici specialisti (12esima posizione) e qualità della vita delle donne (28esima).

Non si può dire altrettanto invece per il quoziente di mortalità (97esima provincia su 107) e indice di dipendenza anziani (102esima a livello nazionale). Se non altro, però, dopo Biella la nostra è la provincia italiana nella quale si registrano le pensioni più ‘corpose’ rispetto al parametro fissato dei 500 euro percepiti su base mensile. Le campane più negative, però, suonano dal comparto produttivo. Infatti, il nostro è il penultimo territorio a livello nazionale nel rapporto tra aperture e chiusure di imprese (siamo 105esimi). Siamo anche i penultimi a livello nazionale per erogazioni di pensioni di vecchiaia. E, nella classifica dell’indicatore Affari e Lavoro, perdiamo posizioni arrivando a quota 73. Registrano il segno più gli indicatori dei pagamenti delle fatture entro 30 giorni e delle riqualificazioni energetiche (37esima provincia italiana). Tuttavia, si registra il balzo indietro sul fronte dei canoni medi di locazione, mensilità di stipendio per comprare la casa (posizione 84) e inflazione (94esimi).

Uno sguardo al resto della regione, nella classifica generale. Purtroppo, Ferrara si attesa fanalino di coda in questo versante. A primeggiare è il capoluogo, Bologna (in nona posizione assoluta), seguita da Forlì-Cesena (al 13esimo posto) e Modena in 21 esima posizione. Prima di noi anche Parma (al 26esimo posto), Ravenna (27) e Reggio (28). Piacenza è poco distante: posizione 33, mentre Rimini è 42esima. "Sicuramente è positivo che un quotidiano autorevole come il Sole 24 Ore attesti una crescita della qualità della vita nel nostro territorio – così il presidente della Provincia, Daniele Garuti – tuttavia questi parametri non possono essere presi come oro colato. Non possono calcolare tutto. Che il nostro territorio abbia dei grossi problemi prima di tutto sul versante demografico, è fuori discussione. Ma occorrerebbe anche calcolare il Pil sociale della provincia. Un territorio ricco di volontariato come il nostr, è un luogo in cui la qualità della vita è senz’altro molto alta".