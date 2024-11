Qualità della vita: il report. La città sale di 21 posizioni. La riscossa dal turismo

Turismo in crescita, con il segno positivo, la capacità di rispondere agli choc economici e sociali, l’attenzione all’ambiente e, per di più, si registrano incrementi significativi nel settore affari e lavoro. Sono questi gli elementi che hanno portato Ferrara a scalare la classifica della Qualità della vita 2024, centrando la ventisettesima posizione. La città si distingue come una delle province italiane con la crescita più importante nella speciale classifica, scalando ben 21 posizioni rispetto all’anno precedente (lo scorso anno Ferrara era al 48° posto ). Insomma, indicatori che fanno pensare a una città sempre più accogliente per le famiglie e non solo. È quanto emerge dall’indagine, giunta alla 26ª edizione, di ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Questo miglioramento, come detto, riflette una capacità di risposta agli choc economici e sociali che risulta più evidente nelle città del centro-nord Italia, in linea con le tendenze emerse nell’indagine. Tra i fattori di miglioramento che hanno inciso sulla scalata della nostra città (e provincia), c’è la resilienza economica e infrastrutturale. Il focus su settori come il turismo, incluso per la prima volta tra i parametri d’analisi, fornisce un forte slancio, considerata una destinazione culturale di rilievo (per questo ambito si attesta in 28esima posizione su 107). Tra le categorie analizzate, infatti, “Turismo e Cultura” e “Salute” registrano i guadagni più ampi. Crescono anche “Affari e lavoro” e “Ambiente” (qui Ferrara è al 15° posto). La città si unisce a realtà come Verona e Trieste, tra quelle che hanno registrato le performance più rilevanti, insieme a Milano che quest’anno raggiunge il primo posto, a differenza di alcune province del centro e nord-est, come Rimini e Belluno, che hanno subito un brusco calo. Guardando ai grandi scossoni della classifica, da segnalare in negativo Savona (-20, dal 43° al 63° posto) e in positivo proprio Ferrara (+21, dal 48° al 27° posto). Quest’anno si conferma la crescita delle metropoli: province e città metropolitane, soprattutto del Centro-Nord, continuano a mostrare una maggiore capacità di ripresa dagli choc rispetto alle altre aree del Paese.