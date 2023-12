Qualità dell’aria, bollino rosso. Ecco tutte le vie con le limitazioni

CENTO

Bollino rosso dell’Agenzia regionale per l’ambiente sulla qualità dell’aria a Cento: per questo sono scattate ancora una volta le misure emergenziali anti inquinamento. Limitazioni per cui oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno, se i dati rilevati vedranno le polveri sottili diminuite e quindi rientrate entro il range di accettabilità. A seguito delle rilevazioni di Arpae che hanno evidenziato, per la città di Cento, il superamento continuativo, nei giorni scorsi, del valore limite giornaliero di PM10 nell’aria. Quindi, anche oggi, nella fascia oraria 8,3018,30, saranno in vigore le misure emergenziali relative al Piano Aria Integrato Regionale. Il divieto. Nelle vie poste all’interno del centro storico di Cento capoluogo , delimitato dalle vie IV Novembre, I Maggio, XX Settembre, XXV Aprile, Viale Iolanda (nel tratto da Via XXV Aprile a Via 27 Gennaio), via 27 Gennaio, via Bologna con esclusione delle stesse, c’è divieto di circolazione per veicoli a benzina fino a Euro 2, veicoli a GPLbenzina o metanobenzina fino a Euro 1, a diesel fino a Euro 5, ciclomotori e motocicli fino a Euro 1, compresi. E’ ordinato l’abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C, vi è divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle, il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili, non vi possono essere combustioni all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio...), c’è divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.